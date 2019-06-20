20 Haziran 2019, Perşembe

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor, Mehmet Altıparmak ile imzaladı

Akhisarspor Mehmet Altıparmak ile imzaladı
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Yeni sezonda Spor Toto Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan ’da genel kurulda güven tazeleyen başkanlığındaki yönetim, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan imza töreninde başkan Hüseyin Eryüksel, başarılar dilediği Altıparmak’a olan güvenini aktardı. Eryüksel, "Mehmet hocamızla yeniden 'e döneceğimize inanıyorum" dedi.

Tecrübeli Altıparmak da Eryüksel başkanlığındaki yeni yönetime başarılar dileyerek teşekkür etti ve sezon sonunda tekrar 'e çıkma sevincini yaşamak istediğini kaydetti. 'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Yeniden Süper Lig'e döneceğimize inanıyorum. Akhisarspor kupalar kazanan bir camia. Bizim yerimiz Süper Lig olacak" diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam kariyer boyunca Kocaelispor, Kartalspor, , Konya Anadolu Selçukspor, Altay, , , Denizlispor, , ve son olarak Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü çalıştırdı. Altıparmak, son iki sezonda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i play-off finallerinden Süper Lig'e taşıdı.

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