17 Mart 2019, Pazar

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

İkinci yarının en başarısızı Akhisarspor

İkinci yarının en başarısızı Akhisarspor
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2019

'de 2-1 üstünlük kurduğu müsabakada 'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor, ikinci devrede topladığı 4 puanla en başarısız ekip konumunda bulunuyor.

Ligde son sıradan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, dün konuk ettiği karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen bulduğu 2 golle skoru 2-1'e taşıdı. Oyunun son bölümünde kalesinde iki gole engel olamayan yeşil-siyahlı ekip, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Ligde 26. haftayı puansız kapatan Akhisarspor, 21 puanla son sırada bulunuyor. Ege temsilcisi, 28 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan ve bu akşam 'ı konuk edecek 'un 7 puan gerisinde yer alıyor.

Son 11 maçta 1 galibiyet

Son 11 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Akhisarspor, ikinci devrede çıktığı 9 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Bu sezon daha önce , Bursaspor ve karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, dün de 2-1 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Zorlu fikstür

Lige verilecek aranın ardından düşme hattındaki 'ye konuk olacak Akhisarspor, daha sonra bir sıra üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yine deplasmanda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip ardından sırasıyla evinde , deplasmanda Bursaspor, sahasında Evkur , 'de , evinde ve rakip sahada 'la mücadele edecek.



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