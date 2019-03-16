16 Mart 2019, Cumartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Mustafa Denizil: "Kasımpaşa’nın dönüş sinyallerini verdik"

Kasımpaşa’nın dönüş sinyallerini verdik
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2019

'in 26'ncı haftasında Akhisarspor, evinde 'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli, son derece önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Maçı 2-1 gerideyken son dakikalarda çevirdiklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Maça iyi başladık. Golü bulduk, pozisyonlar yarattık. Ancak top kaybıyla skor 1-1 oldu. İkinci yarının ortalarında ise geriye düştük. Yaptığımız bu geri dönüş ilerleyen haftalar için de çok önemli olacak. Üst üste aldığımız 2 beraberliğin ardından galibiyet güzeldi. maçında geriden geldik, döndük. deplasmanından puan aldık. Şimdi de Akhisarspor'u yendik. İlk yarıda izlediğimiz, goller atan, iyi oynayan Kasımpaşa'nın dönüş sinyallerini verdik. Yaklaşık 20 gün maçımız olmayacak. İyi bir çizgi yakalayan ekipler için bu dezavantaj ama bütün takımlar bunu yaşayacak. Ben bu yörenin çocuğuyum. Hayatımın futbol olarak büyük bölümünü Ege'de geçirdim. Altay'ı, Göztepe'yi, Akhisarspor'u, iki takımını, Altınordu'yu ve Karşıyaka'yı hep takip ediyorum. Akhisarspor'un işinin zor olduğunu biliyorum. Geçen senenin kupa şampiyonu, belki bu sene de kupayı alacak. Kendi takımım adına sevinçliyim ama bu yörenin takımı adına üzüntülüyüm. Lig 5'incisi ile aramızda 1 puan fark var. Yeniden yukarılara çıkacağız" dedi.

KAYHAOĞLU: ATAMAYANA ATARLAR

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kayhaoğlu ise maç sonunda yaptığı değerlendirmede, "Atamayana atarlar" yorumunu yaptı. Kayhaoğlu, "Kazanmayı çok istiyorduk, tüm planımızı buna göre yaptık. Maça iyi başladık. Yenik duruma düşmemize rağmen dönüş yaptık. Ancak futbolun kuralı bu. Yakaladıklarınızı atacaksınız. Atamayana atıyorlar, sonuca katlanacaksınız. Önümüzde 8 maç var. Rakiplerimiz de belli. Matematik olarak hiçbir şey bitmiş değil. Ben 5 maçtır buradayım. Takımın mücadelesini herkes görüyor. Mücadele gücümüz ve birlikteliğimiz devam edecek. Vasat bir kadroya sahip değiliz, iyi bir ekibimiz var" diye konuştu.

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