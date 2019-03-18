18 Mart 2019, Pazartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'un kader maçları

Akhisarspor'un kader maçları
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 18.03.2019

'de bitime 8 hafta kala 21 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamayan , nedeniyle sezona verilen ara sonrası kader sınavlarına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 21 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamayan , nedeniyle sezona verilen ara sonrası kader sınavlarına çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip milli ara dönüşü nisan ayında düşme hattındaki rakipleri 27 puanlı ve 22 puandaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la üst üste deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, düşme hattının tek basamak üzerindeki 'un evinde 2-0 öne geçtiği maçta 'a 3-2 mağlup olup 28 puanda kalmasıyla biraz olsun teselli buldu. Bu skorla Akigo'nun Bursaspor'la arasındaki fark, 10 puana çıkmadı.

İkinci yarının en başarısızı Akhisarspor
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