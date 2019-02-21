Akhisarspor’da rota Hamza Hamzaoğlu
Spor Toto Süper Lig'de 7. yılına kötü bir başlangıç yapan ve istediği galibiyet serisini alamayan Akhisarspor, Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de 7. yılına kötü bir başlangıç yapan ve istediği galibiyet serisini alamayan Akhisarspor, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yönetim İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamayınca şimdi de Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü Galatasaray'ın konuğu olacak Akhisarspor, Yardımcı Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılarda Mustafa Yumlu, Hasan Ali Adıgüzel, Miguel Lopes, Güray Vural, Dany ve Eray Ataseven ile cezalı bulunan Josue ve Serginho Galatasaray maçı kadrosunda yer alamayacak.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamayınca şimdi de eski Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çaldı. Ege temsilcisi, Hamzaoğlu ile görüşmeye hazırlanırken yönetimin istediği kriterlerin oluşması ve kabul görmesi ile anlaşmanın sağlanabileceği bildirildi.
Yönetim ve Hamzaoğlu'nun bu akşam bir görüşme yapması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı