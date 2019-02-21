22 Şubat 2019, Cuma

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor’da rota Hamza Hamzaoğlu

Akhisarspor’da rota Hamza Hamzaoğlu
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

'de 7. yılına kötü bir başlangıç yapan ve istediği galibiyet serisini alamayan , ’dan boşalan arayışlarını sürdürüyor.

'de 7. yılına kötü bir başlangıç yapan ve istediği galibiyet serisini alamayan , 'dan boşalan arayışlarını sürdürüyor. Yönetim ve ile anlaşma sağlayamayınca şimdi de 'nun kapısını çaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü 'ın konuğu olacak Akhisarspor, Yardımcı Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılarda , Hasan Ali Adıgüzel, Miguel Lopes, Güray Vural, Dany ve Eray Ataseven ile cezalı bulunan Josue ve Serginho Galatasaray maçı kadrosunda yer alamayacak.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Akhisarspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamayınca şimdi de eski Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çaldı. Ege temsilcisi, Hamzaoğlu ile görüşmeye hazırlanırken yönetimin istediği kriterlerin oluşması ve kabul görmesi ile anlaşmanın sağlanabileceği bildirildi.

Yönetim ve Hamzaoğlu'nun bu akşam bir görüşme yapması bekleniyor.

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