20 Şubat 2019, Çarşamba

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da Yılmaz Vural dönemi başlıyor

Akhisarspor'da Yılmaz Vural dönemi başlıyor
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

Akhisarspor, geçen hafta 'la yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevi konusunda 'la anlaşmak üzere.

'de 22. haftayı 18 puanla son sırada geçerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Akhisarspor'da teknik direktörlük görevi konusunda 'la büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Bu sezon daha önce Saffet Susic ve 'ın görev yaptığı Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, geçen hafta Arslan'la yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör arayışları olmadığını açıklayıp yola antrenör 'la devam etmeyi planladıklarını söylemişti.

Cem Kavçak yönetiminde bu sezon daha önce ilk yarıda 'ı 3-0 mağlup eden Akigo, son maçta Ankaragücü'yle ise evinde 0-0 berabere kaldı.

Bu hafta zorlu Galatasaray deplasmanına yine Kavçak'la hazırlanan Akhisar'da kadroda 7 önemli sakat ve cezalı oyuncu bulunuyor. Şimdiye kadar oynadığı 10 deplasman maçının 8'ini kaybederek 1 galibiyet, 1 beraberlikle gurbette ligin en başarısız takımı olan yeşil-siyahlılar, 'da tabloyu tersine çevirip moral kazanmaya çalışacak.

Akhisarspor'un 7. sezonunu geçirdiği ligde bitime 12 hafta kala kurtuluş barajıyla arasında 6 puanlık fark olması taraftarı korkutuyor.

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