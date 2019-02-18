18 Şubat 2019, Pazartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'un derdi çok

Akhisarspor'un derdi çok
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

'de bitime 12 hafta kala 18 puanla son sırada yer alan , pazar günü zirve takipçisi 'la oynayacağı deplasman maçına 7 önemli eksikle gidecek.

Bu sezon sakatlık ve cezalar nedeniyle sürekli sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılarda Mustafa, Dany, Eray, Güray ve Lopes henüz iyileşmedi. Ankaragücü maçında kart gören ilk 11'in değişilmez isimleri Josue ve Serginho da cezalı duruma düştü.

Ligde kurtuluş barajının 6 puan gerisinde yer alıp kalan haftalarda zoru başarmaya çalışacak yeşil-siyahlılar, sezon bitimine kadar 12 maçın 7'sini deplasmanda oynayacak. Akhisar'ın bu sezon şimdiye kadar 10 deplasman maçında yalnız 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 8 kez sahadan yenik ayrılması taraftarı endişelendiriyor. Yeşil-silahlı ekip, ligde 9 Aralık'taki randevusundan bu yana 7 maçtır 3 puanı bir arada göremedi.

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