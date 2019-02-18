Akhisarspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, teknik direktör Cem Kavçak sahada futbolcularla bir süre toplantı yaptı.

Toplantının ardından yeşil-siyahlı ekip, ısınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Manisa temsilcisinde sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Güray Vural, Miguel Lopes ve Eray Ataseven, idmanda yer almadı.

Akhisarspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

"İç sahada kazanacağımız maçlar bizi ligde tutar"

Teknik direktör Cem Kavçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde MKE Ankaragücü maçında aldıkları beraberlikten ötürü büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

MKE Ankaragücü karşısında oyuncularının gereken mücadeleyi gösterdiğini belirten Kavçak, "Haftalar geçtikçe stres biraz daha artıyor. Onun sıkıntısını yaşadık. Sakat ve cezalı oyuncularımızın bulunması da hamle şansımızı azalttı." diye konuştu.

Ligde kalma mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayan Kavçak, "Daha önce kulüp olarak bunu başardık. İnşallah bu sene de camia olarak bunu tekrarlarız. Bunu yapacak güçteyiz, tecrübemiz var. Biraz daha birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteğini de bundan sonraki maçlarda arkamızda hissederek bu ligde tutunuruz. Ligde sahamızda 5 maç oynayacağız. Deplasmanda 1 beraberlik veya 2 galibiyet alıp iç sahada kazanacağımız maçlar bizi ligde tutar." ifadelerini kullandı.

Cem Kavçak, Galatasaray maçına da değinerek, rakiplerini geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında, bu sezon da TFF Süper Kupa Finali'nde ve ligde mağlup ettiklerini anımsatarak, "Tekrar kazanabiliriz, bunu yapacak gücümüz var. İhtiyacımız olan şey iyi bir motivasyon." değerlendirmesini yaptı.

MKE Ankaragücü karşısında hak ettikleri bir penaltının hakem tarafında verilmediğini öne süren Kavçak, şunları kaydetti:

"Hakemin gördüğü halde çalamaması çok enteresan. Şu an o penaltı verilse biz çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. VAR sistemini bizim kadar kötü kullanan başka bir ülke yoktur herhalde. Bence bir an önce VAR sisteminden vazgeçilip eski düzene dönülsün. Eskiden görmüyorlardı, görmedi o yüzden çalmadı diyorduk. Şimdi ise gördükleri halde vermiyorlar. Bu yüzden bu sistemden dönülsün."