25 Ocak 2019, Cuma

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor için kritik randevu

Akhisarspor için kritik randevu
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

'de geçen hafta evinde oynadığı karşılaşmasında esami listesine 13 yabancı futbolcu yazmasının ardından 3-0 hükmen yenik sayılan ve 17 puanla düşme potasında kalan pazar günü, 'la bıçak sırtı maça çıkacak.

Bu sezon bir türlü alt sıralardan kurtulamayan yeşil-siyahlılar en önemli rakiplerinden lig sonuncusu karşısında mutlak 3 puan arayacak. rakibini yendiği takdirde hem umutlanacak, hem de sezon sonunda olası bir ikili averaj durumunda avantajı eline geçirecek.
Ege ekibinin teknik direktörü , 'nda çeyrek finale kaldıklarını, takımın oldukça moralli olduğunu dile getirdi. Arslan, "Zor bir müsabaka oynayacağız. Rakibimizle aramızda 2 puan fark var. Futbolcularıma inanıyorum. Umarım istediğimiz skoru alıp evimize döneriz" diye konuştu.

Akhisarspor'da cezalı Barbosa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Bilal, , Eray, Kadir ve Dany görev yapamayacak. Akhisarspor'un son transferi Boşnak stoper Cocalic ise görev verilmesi halinde ilk kez sahadaki yerini alabilecek.

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