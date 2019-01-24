Akhisarsporda eksik çok

24 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Mustafa Yumlu ve Eray'ın ameliyat oldukları yeşil-siyahlılarda Bilal Kısa, Kadir ve Dany'nin sakatlıkları sürüyor. Barbosa ise Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yeni transferler Cikalleshi, Rotman ve Zeki'nin form tutmaya başlamasıyla teselli bulan Akhisar'da takıma son transfer olarak katılan Boşnak stoper Edin Cocalic de oynayabilecek durumda.
Akhisarspor'da eksik çok
Giriş Tarihi: 24.01.2019
Süper Lig'de düşme hattına gerileyen, pazar günü son sıradaki rakibi Çaykur Rizespor'la kritik öneme sahip deplasman maçında karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da takımdaki eksikler teknik direktör Cihat Arslan'ı düşündürüyor.
Mustafa Yumlu ve Eray'ın ameliyat oldukları yeşil-siyahlılarda Bilal Kısa, Kadir ve Dany'nin sakatlıkları sürüyor. Barbosa ise Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yeni transferler Cikalleshi, Rotman ve Zeki'nin form tutmaya başlamasıyla teselli bulan Akhisar'da takıma son transfer olarak katılan Boşnak stoper Edin Cocalic de oynayabilecek durumda.
Maç öncesi Çaykur Rizespor'un 15, Akhisarspor'un 17 puanı bulunuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!