24 Ocak 2019, Perşembe

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da eksik çok

Akhisarsporda eksik çok
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2019

'de düşme hattına gerileyen, pazar günü son sıradaki rakibi 'la kritik öneme sahip deplasman maçında karşı karşıya gelecek 'da takımdaki eksikler teknik direktör 'ı düşündürüyor.

ve Eray'ın ameliyat oldukları yeşil-siyahlılarda , Kadir ve Dany'nin sakatlıkları sürüyor. Barbosa ise maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yeni transferler Cikalleshi, Rotman ve Zeki'nin form tutmaya başlamasıyla teselli bulan Akhisar'da takıma son olarak katılan Boşnak stoper Edin Cocalic de oynayabilecek durumda.

Maç öncesi 'un 15, 'un 17 puanı bulunuyor.

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