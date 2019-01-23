23 Ocak 2019, Çarşamba
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Akhisarspor Larsson ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 23.01.2019
Akhisarspor, İsveçli oyuncu Daniel Larsson ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
2016/2017 sezonu devre arasında transfer edilen 31 yaşındaki kanat oyuncusu yeşil–siyahlı forma ile çıktığı 46 müsabakada 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Böylelikle Akhisarspor'daki yabancı oyuncu sayısı da 14'e düşmüş oldu.
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