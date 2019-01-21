Akhisarspor’da Cocalic imzaladı

Son olarak Belçika'nın Mechelen ekibinde forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola ülkesinin Zeljeznicar takımında başlayan Cocalic, Yunanistan'da Panionios, İsrail'de Maccabi Haifa'da oynadı. Edin Cocalic, sezonun ilk yarısında Mechelen'de 5 lig, 2 kupa maçına çıktı.

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