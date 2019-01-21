21 Ocak 2019, Pazartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor’da Cocalic imzaladı

Akhisarspor’da Cocalic imzaladı
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2019

döneminde ’dan orta saha Rotman, ’dan golcü Cikalleshi ve ’dan sağ bek ’yu renklerine bağlayan ekibi , Boşnak defans oyuncusu ’le sözleşme imzaladı.

Son olarak 'nın Mechelen ekibinde forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola ülkesinin Zeljeznicar takımında başlayan Cocalic, 'da Panionios, 'de Maccabi Haifa'da oynadı. , sezonun ilk yarısında Mechelen'de 5 lig, 2 kupa maçına çıktı.

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