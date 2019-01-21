21 Ocak 2019, Pazartesi
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Akhisarspor’da Cocalic imzaladı
Giriş Tarihi: 21.01.2019
Transfer döneminde Kayserispor’dan orta saha Rotman, Osmanlıspor’dan golcü Cikalleshi ve Trabzonspor’dan sağ bek Zeki Yavru’yu renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor, Boşnak defans oyuncusu Edin Cocalic’le sözleşme imzaladı.
Son olarak Belçika'nın Mechelen ekibinde forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola ülkesinin Zeljeznicar takımında başlayan Cocalic, Yunanistan'da Panionios, İsrail'de Maccabi Haifa'da oynadı. Edin Cocalic, sezonun ilk yarısında Mechelen'de 5 lig, 2 kupa maçına çıktı.
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