17 Ocak 2019, Perşembe

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da 3 transfer birden

Akhisarsporda 3 transfer birden
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Spor Toto ekiplerinden , kadrosunu , ve ile güçlendirdi.

, en son 'da forma giyen , 'dan ve bonservisi 'da bulunan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan ve 1461 Trabzon'da profesyonel olan Zeki Yavru, ligin ilk yarısında Trabzonspor'da 1 lig ve 3 kupa maçında mücadele etti.

kariyerinde , Kayserispor ve 'de mücadele eden Rajko Rotman, 'de 90 maça çıktı.

Süper Lig'de daha önce de Akhisarspor forması giyen Sokol Cikalleshi, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de çıktığı 77 maçta 19 gol kaydetti. Cikalleshi, son olarak Göztepe'de kiralık olarak mücadele etmişti.



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