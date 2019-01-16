16 Ocak 2019, Çarşamba

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Akhisarsporda Beşiktaş maçı hazırlıkları
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2019

'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü 'ı konuk edecek Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme çalışmasıyla start aldı. İdman, ısınma, koşu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan , , ve Eray Ataseven antrenmanda yer almadı.

Çalışmaları takip eden kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ile yönetim kurulu üyeleri, oyunculara ve teknik heyete maçında başarı diledi.

Yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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