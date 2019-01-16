Akhisarsporda Beşiktaş maçı hazırlıkları

16 Ocak 2019, Çarşamba
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Akhisarspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme çalışmasıyla start aldı. İdman, ısınma, koşu ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.
Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Dany Nounkeu ve Eray Ataseven antrenmanda yer almadı.
Çalışmaları takip eden kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ile yönetim kurulu üyeleri, oyunculara ve teknik heyete Beşiktaş maçında başarı diledi.
Yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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