16 Ocak 2019, Çarşamba

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Cikalleshi Akigo yolunda

Cikalleshi Akigo yolunda
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2019

'de Osmanlı'dan kiralanan ile yollar ayrıldı.

Bu sezon ligde ve kupada 10 maça çıkan , kupada 2 gol attı. Akhisar'ın, 2016-17'de 'den kiraladığı ve 7 gol, 4 asistle oynayan 28 yaşındaki Arnavut golcüyle el sıkıştığı öğrenildi.
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