16 Ocak 2019, Çarşamba
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Cikalleshi Akigo yolunda
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Göztepe'de Osmanlı'dan kiralanan Cikalleshi ile yollar ayrıldı.
Bu sezon ligde ve kupada 10 maça çıkan Cikalleshi, kupada 2 gol attı. Akhisar'ın, 2016-17'de Başakşehir'den kiraladığı ve 7 gol, 4 asistle oynayan 28 yaşındaki Arnavut golcüyle el sıkıştığı öğrenildi.
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