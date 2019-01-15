15 Ocak 2019, Salı

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor’a Nijeryalı golcü

Akhisarspor’a Nijeryalı golcü
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Akigo, Belarus ekibi D.Minsk’ten Fatai ile anlaştı

Transferde sessiz kalan 'nın son şampiyonu , bu sessizliğini Nijeryalı golcü Kehinde Fatai ile bozmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor ile her konuda anlaşan yeşil-siyahlıların, birkaç gün içinde transferi resmiyete kavuşturacağı öğrenildi. Sezon başında 'da UFA takımından D.Minsk'e olan Fatai, oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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