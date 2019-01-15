15 Ocak 2019, Salı
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Akhisarspor’a Nijeryalı golcü
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Akigo, Belarus ekibi D.Minsk’ten Fatai ile anlaştı
Transferde sessiz kalan Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, bu sessizliğini Nijeryalı golcü Kehinde Fatai ile bozmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor ile her konuda anlaşan yeşil-siyahlıların, birkaç gün içinde transferi resmiyete kavuşturacağı öğrenildi. Sezon başında Rusya'da UFA takımından D.Minsk'e transfer olan Fatai, oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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