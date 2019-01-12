12 Ocak 2019, Cumartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisar'da Rotman belirsizliği

Akhisarda Rotman belirsizliği
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

'de Akhisarspor'un devre arasında anlaşmaya vardığı tek isim olan Rajko Rotman'ın transferinde menajer kaynaklı sorun olduğu iddia edildi.

İlk yarıda formasını giydiği 'dan ayrıldıktan sonra aynı gün Akigo'yla 2.5 yıllığına el sıkışan Sloven ön liberonun durumu hafta başında belli olacak. Ziraat 'nda salı günü Kayserispor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda kurmaylar, adı 'la anılan kaleci 'e kapıları kapattı. Akigo'nun geçen yıl kazanılan 2 kupada büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki file bekçisini kesinlikle göndermeyeceği öğrenildi.

'dan 2015 yılında bonservis bedelsiz olduğu Akhisar'da yedek kaleciyken geçen yıl Türkiye Kupası'ndaki performansıyla eldivenleri eline geçirip bir daha çıkarmayan Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



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