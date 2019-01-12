12 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Seleznyov’dan 500 bin euro geldi
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Akhisar'ın, İspanya'da Malaga'ya transfer olan Seleznyov'dan 500 bin euro bonservis bedeli alacağı iddia edildi.
Ukraynalı golcü ise sosyal medyada taraftara veda mesajı yayınladı. Seleznyov, eski teknik patronu Okan Buruk ve Akhisarspor taraftarına teşekkür etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!