12 Ocak 2019, Cumartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Seleznyov’dan 500 bin euro geldi

Seleznyov’dan 500 bin euro geldi
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Akhisar'ın, 'da Malaga'ya transfer olan 'dan 500 bin euro bonservis bedeli alacağı iddia edildi.

Ukraynalı golcü ise sosyal medyada taraftara veda mesajı yayınladı. , eski teknik patronu ve Akhisarspor taraftarına teşekkür etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ
Regattin: “Lig bu sene çok sıkı geçecek” Regattin: “Lig bu sene çok sıkı geçecek”
Akhisarsporun kampı transfersiz bitti Akhisarspor'un kampı transfersiz bitti
Akhisarsporda ilk transfer Rotman Akhisarspor'da ilk transfer Rotman
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör