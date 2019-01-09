Akhisar’dan Nijerya seferi

Akhisarspor Nijeryalı santrfor Kennedy Igbonanike ile yine Nijeryalı stoper Ambrose ile imza aşamasına geldi

Süper Lig'de ara transfer döneminde eksilen kadrosuna henüz hiç takviye yapamayan Akhisarspor, gözünü Nijeryalı futbolculara çevirdi. Akigo, İsveç'te forma giyen 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor Kennedy Igbonanike ve İskoçya'da Hibernian'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Efe Ambrose'a teklif götürdü. Bonservisi elinde olan Ambrose ile İngiltere'den kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

DANY GİDEBİLİR!



Akhisar, defans hattına takviye yaptığı takdirde Dany'nin sözleşmesini sonlandırmanın yollarını arayacak. Adı Galatasaray'la anılan, sezon sonunda

sözleşmesi bitecek kaleci Fatih Öztürk'ü göndermeye sıcak bakmayan Akigo, tecrübeli file bekçisini ikna edemezse kaleci de alacak.