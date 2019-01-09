09 Ocak 2019, Çarşamba

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisar’dan Nijerya seferi

Akhisar’dan Nijerya seferi
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Akhisarspor santrfor ile yine Nijeryalı stoper Ambrose ile imza aşamasına geldi

'de ara transfer döneminde eksilen kadrosuna henüz hiç takviye yapamayan Akhisarspor, gözünü futbolculara çevirdi. Akigo, 'te forma giyen 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor ve İskoçya'da Hibernian'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Efe Ambrose'a teklif götürdü. Bonservisi elinde olan Ambrose ile 'den kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

DANY GİDEBİLİR!

Akhisar, defans hattına takviye yaptığı takdirde Dany'nin sözleşmesini sonlandırmanın yollarını arayacak. Adı 'la anılan, sezon sonunda
sözleşmesi bitecek kaleci 'ü göndermeye sıcak bakmayan Akigo, tecrübeli file bekçisini ikna edemezse kaleci de alacak.

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