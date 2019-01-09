09 Ocak 2019, Çarşamba

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da ilk transfer Rotman

Akhisarsporda ilk transfer Rotman
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Spor Toto 'de ara döneminde kadrosuna takviye yapmaya çalışan , 'dan ayrılan ön libero Rajko Rotman'la 2.5 yıllığına anlaştı.

Ülkemizde daha önce ve formalarını da giyen 29 yaşındaki Sloven oyuncuyla geçtiğimiz günlerde de ilgilenip kulübüyle sözleşmesi sürdüğü için transferi rafa kaldıran yeşil-siyahlılar, 'dan resmi olarak ayrılır ayrılmaz Rotman'ı kaptı.

Rotman, bu sezon ilk yarıda 'de 11 maçta görev yaptı. 'nun sakatlığı, Seleznyov'un ayrılmasıyla eksik kaldığı defans hattı ve santrfora da mutlaka takviye yapmak isteyen Akhisar'ın 'ın Levski Sofia takımında forma giyip bu sezon 20 maçta 15 gole imza atan Stanislav Kostov'u kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, kampındaki tek hazırlık maçında 'a 4-2 yenildi.

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