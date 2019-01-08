08 Ocak 2019, Salı

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'un Nijerya seferi

Akhisarsporun Nijerya seferi
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

'de ara döneminde henüz eksilen kadrosuna hiç takviye yapamayan Akhisarspor, gözünü Nijeryalı futbolculara çevirdi.

Akigo, 'te forma giyen 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor Kennedy Igboananike ve İskoçya'da Hibernian'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Efe Ambrose'a teklif götürdü. Bonservisi elinde olan Ambrose ile 'den kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

Başkan Hüseyin Eryüksel, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda bu iki oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Akhisar, defans hattına takviye yaptığı takdirde Dany'nin sözleşmesini sonlandırmanın yollarını arayacak. Adı 'la anılan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci 'ü göndermeye sıcak bakmayan Akigo, tecrübeli file bekçisini kalmaya ikna edemezse kaleye de yapacak.



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