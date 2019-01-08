Akhisarsporun Nijerya seferi

Akhisarspor'un Nijerya seferi
Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde henüz eksilen kadrosuna hiç takviye yapamayan Akhisarspor, gözünü Nijeryalı futbolculara çevirdi.
Akigo, İsveç'te forma giyen 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor Kennedy Igboananike ve İskoçya'da Hibernian'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Efe Ambrose'a teklif götürdü. Bonservisi elinde olan Ambrose ile İngiltere'den kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.
Başkan Hüseyin Eryüksel, teknik direktör Cihat Arslan'ın raporu doğrultusunda bu iki oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Akhisar, defans hattına takviye yaptığı takdirde Dany'nin sözleşmesini sonlandırmanın yollarını arayacak. Adı Galatasaray'la anılan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci Fatih Öztürk'ü göndermeye sıcak bakmayan Akigo, tecrübeli file bekçisini kalmaya ikna edemezse kaleye de transfer yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!