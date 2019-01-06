06 Ocak 2019, Pazar

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da Manu krizi çözüldü

Akhisarsporda Manu krizi çözüldü
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2019

Spor Toto 'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını 'da sürdüren Akhisarspor'da Elvis Manu krizi çözüldü.

Yeşil-siyahlıların 2 Ocak'ta başlayan kampına hiçbir mazeret bildirmeden katılmayan Manu, 'ya geldi. İlk idmanına çıkan Hollandalı golcü çalışmalara düz koşuyla başladı. Takıma 4 gün sonra dahil olan Manu'ya ceza verilmesi için rapor yazan teknik direktör 'ın oyuncuyla özel olarak görüşme yaptığı bildirildi.

Manu'nun teknik heyet ve yönetimden özür dilediği vurgulanırken, tecrübeli futbolcuya para cezası verileceği de ifade edildi. Sezon başında 'nden transfer edilen Manu, 'de 15, Avrupa Ligi'nde 5 ve 'nda ise 1 maça çıktı. Toplam 6 gole imza atan Hollandalı özellikle 3-0 kazanılan ve maçlarında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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