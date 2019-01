Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımının ilk yarı performansından, ikinci yarıdaki hedeflere, şampiyonluk yarışından, ikinci yarının ilk maçı Beşiktaş mücadelesine kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ilk yarısının sonuna doğru gösterilen performanstan memnun olduğunu vurgulayan Arslan, "Sezonun ilk yarısı çok istediğimiz, arzuladığımız gibi geçmedi. Biz de takıma daha sonra katıldık ve eski kulübümüz olmasına rağmen bir uyum süreci yaşadık. Farklı oyuncular ve sizi tanıyan oyuncular da var ancak sizin kendi sistem ve kişiliğinizde kendi teknik direktörlüğünüzde kurmak istediğiniz şey bazen karşı tepkiye neden olabiliyor. Orada biraz zaman kaybettik. UEFA Avrupa Ligi ile beraber maç oynadıkça birlikteliğimiz ve tempomuz arttı. Sonrasında da istediğimiz oyuna girebildik. Tuttuğumuz istatistiklere baktığımızda son 12 haftada çok geliştirdiğimiz noktalar olmuş. Sertlik noktasında biraz gelişimimiz düşük. Puan olarak hedefimizi yakaladık. 18-19 puan hedefimiz vardı ve 17 puan yaptık. Oyunumuzun karşılığını puan olarak alamadık. Bazı mevkilerde sorun yaşadık. Stoper konusunda Dany sakatlanıp Mustafa Yumlu da sezonu kapatınca tek stopere kaldık ve Caner Osmanpaşa ile mücadele ettik. Kadro dışı olaylarında da gol yükünü çeken oyuncularda sorun yaşanması ile 17 puan topladık. 17 puan kötü değil. Takımın gösterdiği gelişim bize ümit veriyor. İlk yarıyı bu şekilde özetleyebiliriz" ifadelerini kullandı.



"RİSKİ HİSSEDİYORUZ"

Küme düşme hattında olmalarından dolayı huzursuz olduklarına dikkat çeken Arslan, "Riski hissediyoruz. Bu bizi huzursuz ediyor. İlk yarının sonuna doğru geliştirdiğimiz takım düzeni ve birlikteliğimizi devam ettirirsek kamp döneminde de bunu arttırabilirsek ligin ikinci yarısında bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Bu oyunsal anlamda böyle, skoru da yüklenecek transferlere ve takviyelere ihtiyacımız var. Oyuncu grubunun kalitesine sonuna kadar inanıyorum. Çok güvendiğim bir oyuncu kadrosu var. Ama mevkisel ihtiyaçlarımız var. Kamp genel olarak sadece bizim için değil herkes için iyi geçiyordur. Ham Antalya olsun hem de sahalar olsun bu organizasyon çok güzel. Herkes gibi bizim de verimli geçiyor ve transferleri bekliyoruz" diye konuştu.



"2-3 TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Akhisaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Şu anda biten transferimiz yok. Teklif sunduğumuz oyuncular var ama 2 ya da 3 transferle devre arasını kapatmak itiyoruz" dedi.



"FAVORİ BAŞAKŞEHİR"

Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışına da değinen Arslan, "Üç büyük diye tabir ettiğimiz takımlar bu sezon çok cömert davrandı. Belki böyle tarihi bir puan tablosunun olması, Anadolu kulüplerinin doğru organizasyonu ve mücadelesinin sonucu ama büyük takımlarında yaşadığı organizasyon bozuklukları, çok cömertçe puan dağıtmaları işin gerçeğidir. Şampiyonluk biraz daha Başakşehir'e yakın görünüyor. Daha düzenli kulüp. Oyun formatı olarak, çok büyük camia olmasa da o kurulu düzen diğer kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, kadronun doğru planlanıp sahaya sürülememesinden dolayı Başakşehir biraz daha şampiyonluğun favorisi olarak görünüyor. Trabzonspor da Ünal ağabey ile öz kimliğini yakalamış görünüyor. Genç oyuncularla o kimya da çok iyi tutmuş. Trabzonspor da işi zorlayabilir. Hala bitmedi dediğimiz Beşiktaş ve Galatasaray da bu işin arkasından gidebilir ama favori Başakşehir" şeklinde konuştu.



"SERT VE ACİL ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREKİYOR"

Sezonun ikinci yarısının daha zor geçeceğini söyleyen teknik adam, "Bizim 3 sene önce kurduğumuz plandan sonra Türkiye Kupası'nı kazanan takımın 11 oyuncusunda 9'u bizim oyuncumuzdu. Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Hugo Rodellaga da bizim zamanımız da gelmişti. Geçen sezonda son maçta kümede kalmayı garantilemişti takım. Türkiye Kupası, Süper Kupa Akhisarsporumuzun büyük ve final maçlarını oynama özelliğini gösteriyor ama geçen sezonda bu küme düşme hattını yaşadığı için sert ve acil önlemler almamız gerekiyor. Ligin şakası yok. Fenerbahçe'nin bile son 3 takım arasında yer aldığı bir ligde ikinci yarı çok daha zorlu mücadeleler olacaktır ve bizim de buna kadro yapısı olarak hazır olmamız gerekiyor. Bu işin sonu herkes için, sadece kendimiz için söylemiyorum sonuçta bu ligden 3 takım düşecek. Herkes için sonu kötü bir senaryo olur" diye konuştu.



"LİGİN İKİNCİ YARISINDA HEDEFİMİZ 25 PUAN"

Ligin 2'nci yarısında en az 25 puan toplama düşüncesinde olduklarını belirten Arslan, "Ben kazanmaya endeksliyim. 25 puanı hedefliyorum. Bunu da başarabilecek bir takımımız var. Bu ligde 28-29 puanlar hayal değil. Bazı takımların mali disiplini bozuldu, bazı kulüplerin organizasyonlarında bozukluklar var. Ekonomi ve o huzuru yakalayan takımlar 2'nci yarıda çok daha başarılı olabilir. Biz de bu takımlardan biriyiz. Bizim de hedefimiz 25 puanı yakalayabilmek" dedi.



"BEŞİKTAŞ SAYGI DUYDUĞUMUZ BİR RAKİP"

Arslan, Süper Lig'in 18'inci haftasında ağırlayacakları rakipleri Beşiktaş için de, "Beşiktaş her zaman saygı duyduğumuz bir takım. Onlar da takip ettiğimiz kadarıyla organizasyonda problemler yaşıyor. Beşiktaş her zaman gücünü sahaya yansıtabilecek çok önemli bir camia. Rakibimize gücü ölçüsünde saygı duymamız gerekiyor. Burak Yılmaz da hayırlı olsun. Karşılıklı verilmiş kararlar var. Formasını giymişti. Türk futbolu için önemli bir santrfor. Biz kim olursa olsun gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Bizim takımımız da kazanma alışkanlığına girdi. Bunu Beşiktaş maçında da sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"MOTİVASYON SORUNU YAŞIYORUZ"

Akhisarspor'un kadrosunda çok önemli oyuncular olduğunu dile getiren Arslan, "Elimizde Avrupa'da da Süper Lig'de de oynamış kariyerli oyuncularımız var. Biz zaman zaman hedefte sorun yaşıyoruz. Büyük maçları hedef gördüğümüzde çok iyi oynuyoruz. Gerçek anlamda bizim ayarımızdaki rakiplerimize karşı odak ve motivasyonda sorun yaşıyoruz. O yüzden puan tablosunda bu yerdeyiz. Büyük maçlarla ilgili bir sorunumuz yok zaten, kendi ölçeğimizdeki takımlarla ilgili problemlerimiz var bunu da aşacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.