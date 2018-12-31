31 Aralık 2018, Pazartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'un transferde rotası Avrupa

Akhisarsporun transferde rotası Avrupa
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

Spor Toto Süper Lig'de ara döneminde golcü, stoper ve ön libero arayan Akhisarspor, 'de oynayan ve daha önce oynamış isimlerden sonuç alamayarak gözünü Avrupa'da forma giyen futbolculara çevirdi. Akhisar'ın teklif götürdüğü 'da forma giyen eski Fenerbahçeli Fernandao, 'ya gitmek ve eşinin yanında olmak istediğini söyledi.

çalışmaları kapsamında Muğdat'ı tekrar takımda görmek isteyen Ege temsilcisi, 'ın kararını vermesini beklerken, menajerlerin önerdiği Ankaragücü'nden Bifouma'ya ise soğuk yaklaşıyor. 'dan ayrılan stoper 'ın ise rotasını 'a çevirdiği öğrenildi. Bu isimlerden sonuç alamayınca gözden çıkarılan Seleznyov, Larsson ve Dany'nin yerine Avrupa'dan 3 iyi yabancı almayı kararlaştıran yeşil-siyahlılar, Polonyalı stoper Michal Pazdan'ı da veto ederken, menajerlerin önerdiği Slovak golcü Robert Pich'e de onay çıkmadı. Akhisar'ın listesinde ses getirecek isimlerin olduğu öğrenildi.

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