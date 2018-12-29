29 Aralık 2018, Cumartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da liste kabarık

Akhisarsporda liste kabarık
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2018

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı maratonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Akhisarspor'un gündeminde birbirinden önemli isimler var.

Ara transferde öncelikte stoper, santrfor ve ön libero alacak Akigo, Polonya ekibi Slask Wroclaw'ın Slovak golcüsü Robert Pich'e talip oldu. forması giyen Polonyalı stoper Michal Pazdan'a da teklif yapıldığı öğrenildi. Ankaragücü'nden ayrılması gündemde olan Kongolu kanat oyuncusu Thievy Bifouma, Beşiktaş'ın 'a kiraladığı forvet Orkan Çınar, Kayserispor Sloven ön libero Rajko Rotman ve ülkemizde daha önce Bursaspor ile Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı Fernandao'nun adı da Akhisarspor'un transfer gündeminde anılıyor. Daha önce Galatasaray'dan eski futbolcusu Muğdat ve Giresunspor'dan ayrılan ön libero Aykut Demir'le ilgilenen yeşil-siyahlıların teklif götürdüğü Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş, Yeni Malatyaspor'la söz kesti. 2 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa girecek Akhisar, Seleznyov, Dany ve Larsson'u gözden çıkarmıştı.

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