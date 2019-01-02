02 Ocak 2019, Çarşamba

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'un eli boş

Akhisarsporun eli boş
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

'de düşme korkusu yaşayıp sezonun ikinci yarısı öncesi sakatlıklar ve Seleznyov'un olmasıyla eksilen kadrosunu güçlendirmeye çalışan , maliyet engeline takıldı.

'de oynayan isimlerden sonuç alamayıp listesine Avrupa kulüplerinden futbolcuları ekleyen Ege temsilcisinin, teklif götürülen oyuncuların istediği paralar nedeniyle eli yandı. Yeşil-siyahlılarda yönetimin ara dönemde fazla açılmak istemediği, fiyatı uygun oyuncuları tercih edeceği öğrenildi.

Kadrosunda Caner dışında stoper kalmayan, sezonu kapatan 'nun yerine mutlaka stoper, ameliyat olan Eray'ın mevkisine ön libero ve kalıp gözden çıkarılan Seleznyov'un yerine de santrfor almak isteyen Akhisar, seçici davranıp maliyetli isimleri listeden eleyecek. Transferde belirsizlik yaşayan yeşil-siyahlılarda kulüp bulmaları istenen Dany ve Larsson da bugün başlayan kampının kadrosuna dahil edildi. Ara dönemi resmi olarak 4 Ocak'ta başlayacak.

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