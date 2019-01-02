Akhisarsporun eli boş

Akhisarspor'un eli boş
Spor Toto Süper Lig'de düşme korkusu yaşayıp sezonun ikinci yarısı öncesi sakatlıklar ve Seleznyov'un kadro dışı olmasıyla eksilen kadrosunu güçlendirmeye çalışan Akhisarspor, maliyet engeline takıldı.
Türkiye'de oynayan isimlerden sonuç alamayıp listesine Avrupa kulüplerinden futbolcuları ekleyen Ege temsilcisinin, teklif götürülen oyuncuların istediği paralar nedeniyle eli yandı. Yeşil-siyahlılarda yönetimin ara dönemde fazla açılmak istemediği, fiyatı uygun oyuncuları tercih edeceği öğrenildi.
Kadrosunda Caner dışında stoper kalmayan, sezonu kapatan Mustafa Yumlu'nun yerine mutlaka stoper, ameliyat olan Eray'ın mevkisine ön libero ve kadro dışı kalıp gözden çıkarılan Seleznyov'un yerine de santrfor almak isteyen Akhisar, seçici davranıp maliyetli isimleri listeden eleyecek. Transferde belirsizlik yaşayan yeşil-siyahlılarda kulüp bulmaları istenen Dany ve Larsson da bugün başlayan Antalya kampının kadrosuna dahil edildi. Ara transfer dönemi resmi olarak 4 Ocak'ta başlayacak.
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