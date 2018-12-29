29 Aralık 2018, Cumartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Malatya ile Akhisar arasında Pazdan savaşı

Pazdan savaşı
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2018

Evkur 'un prensipte anlaştığı Polonyalı milli stopere talip olan Akhisarspor kulübü 'ya resmi teklifini yaptı.

ile Akhisarspor transferde karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısını 3'üncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, kötü bir grafik çizen Ege ekibiyle Michal Pazdan transferinde yarış halinde. Daha önce Yeni Malatya'nın prensipte anlaştığı Legia 'da forma giyen 30 yaşındaki Polonyalı milli stoper için Akhisarspor'un da devreye girdiği bildirildi. Ege ekibinin Pazdan için Polonya ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Bu gelişmeler üzerine iki takım arasında iplerin gerildiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Pazdan'ın 'de oynamaya sıcak baktığı bildirilirken, gelen diğer teklifleri de bekleyerek son kararını vereceği ifade edildi. 2015 yılından beri Varşova forması giyen tecrübeli savunmacı bu sezon ligde 7 karşılaşmada forma giydi.

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