Malatya ile Akhisar arasında Pazdan savaşı
Evkur Yeni Malatyaspor'un prensipte anlaştığı Polonyalı milli stopere talip olan Akhisarspor kulübü Varşova'ya resmi teklifini yaptı.
Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor transferde karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısını 3'üncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, kötü bir grafik çizen Ege ekibiyle Michal Pazdan transferinde yarış halinde. Daha önce Yeni Malatya'nın prensipte anlaştığı Legia Varşova'da forma giyen 30 yaşındaki Polonyalı milli stoper için Akhisarspor'un da devreye girdiği bildirildi. Ege ekibinin Pazdan için Polonya ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Bu gelişmeler üzerine iki takım arasında iplerin gerildiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Pazdan'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı bildirilirken, gelen diğer teklifleri de bekleyerek son kararını vereceği ifade edildi. 2015 yılından beri Varşova forması giyen tecrübeli savunmacı bu sezon ligde 7 karşılaşmada forma giydi.
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