28 Aralık 2018, Cuma

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'dan çifte atak

Akhisarspordan çifte atak
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2018

'de sezonun ilk yarısını 17 puanla 15'inci sırada tamamlayan 'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Golcü Seleznyov, stoper Dany ve kanat oyuncusu Larsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan yeşil-siyahlıların 'da görev yapan eski yıldızı Muğdat Çelik ve Giresunspor'la vedalaşan stoper Aykut Demir'i listesine aldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlıların Muğdat'ı sezon sonuna kadar kiralamak için Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Bu sezon sarı-kırmızılılarda 6 lig, 2 ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Muğdat toplam 387 dakika sahada kaldı. Muğdat gol ve asist yapamadan devreyi tamamladı.

Öte yandan 'un eski Trabzonsporlu defans oyuncusu 'la da görüşmeleri sürüyor.

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