Akhisarspor, Alanyaspor deplasmanında
Akhisarspor, yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.
Ligde sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.
Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen Akhisarspor, yarınki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dış sahada ilk puanını almaya çalışacak.
Akhisarspor'da Serginho'nun sakatlığı bulunuyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
- Cihat Arslan tekrar görevde
Teknik direktör Safet Susic'in ayrılmasının ardından geçici olarak Cem Kavçak'ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde eski teknik direktörü Cihat Arslan'la anlaştı.
Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016'da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında görev yapmıştı.
- Aytemiz Alanyaspor'la 5. randevu
Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhisarspor'un, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.
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