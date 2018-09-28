Akhisarspor, Alanyaspor deplasmanında

Akhisarspor, yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.

Ligde sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen Akhisarspor, yarınki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dış sahada ilk puanını almaya çalışacak.

Akhisarspor'da Serginho'nun sakatlığı bulunuyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

- Cihat Arslan tekrar görevde

Teknik direktör Safet Susic'in ayrılmasının ardından geçici olarak Cem Kavçak'ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde eski teknik direktörü Cihat Arslan'la anlaştı.

Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016'da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında görev yapmıştı.

- Aytemiz Alanyaspor'la 5. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhisarspor'un, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.