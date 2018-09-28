    28 Eylül 2018, Cuma

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor, Alanyaspor deplasmanında

    Akhisarspor, Alanyaspor deplasmanında
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    , yeni teknik direktörü yönetiminde Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.

    Ligde sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

    Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen , yarınki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dış sahada ilk puanını almaya çalışacak.

    Akhisarspor'da Serginho'nun sakatlığı bulunuyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

    - Cihat Arslan tekrar görevde

    Teknik direktör Safet Susic'in ayrılmasının ardından geçici olarak Cem Kavçak'ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde eski teknik direktörü 'la anlaştı.

    Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016'da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında görev yapmıştı.

    - Aytemiz Alanyaspor'la 5. randevu

    Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

    Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhisarspor'un, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ
    PFDK cezaları açıklandı! F.Bahçe ve Beşiktaş... PFDK cezaları açıklandı! F.Bahçe ve Beşiktaş...
    Akhisarspor, deplasman fobisini yenmek istiyor Akhisarspor, deplasman fobisini yenmek istiyor
    Göğsümüzdeki ay-yıldızı temsil edeceğiz "Göğsümüzdeki ay-yıldızı temsil edeceğiz"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör