Akhisarspor, deplasman fobisini yenmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine 2 yıl aradan sonra Cihat Arslan'ı yeniden getiren Akhisarspor, cumartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında deplasman fobisini de yenmek istiyor.

İlk galibiyetini geçen hafta Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup ederek alıp sükse yapan yeşil-siyahlılar, ligde geçen sezondan bu yana deplasmanda oynadığı son 7 maçta yalnız 1 galibiyet aldı. Son 7 dış saha maçını 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle geçen Akhisar, bu sezon çıktığı 3 deplasmanı da kaybetti. Yeşil-siyahlıların rakibi Alanyaspor ise üst üste 3 galibiyetle çıkışa geçti.



Rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşıp dış saha fobisine son vermeyi isteyen Akhisar, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü Standard Liege ile oynayacağı tarihinin ilk Avrupa deplasmanı öncesi moral depolamayı da hedefliyor. Ligde 4 maçtır forma giyemeyen Ukraynalı golcü Seleznyov'un cezasının bittiği, Lopes'in de iyileştiği yeşil-siyahlılarda dizinde sakatlık meydana gelen Serginho'nun yetişmesi zor. Teknik direktör Cihat Arslan'ın hücum hattında Galatasaray önünde harikalar yaratan Elvis Manu ve Seleznyov'u birlikte oynatmayı planladığı öğrenildi.