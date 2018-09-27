    27 Eylül 2018, Perşembe

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor, deplasman fobisini yenmek istiyor

    Akhisarspor, deplasman fobisini yenmek istiyor
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    'de teknik direktörlük görevine 2 yıl aradan sonra Cihat Arslan'ı yeniden getiren , cumartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında deplasman fobisini de yenmek istiyor.

    İlk galibiyetini geçen hafta Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup ederek alıp sükse yapan yeşil-siyahlılar, ligde geçen sezondan bu yana deplasmanda oynadığı son 7 maçta yalnız 1 galibiyet aldı. Son 7 dış saha maçını 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle geçen Akhisar, bu sezon çıktığı 3 deplasmanı da kaybetti. Yeşil-siyahlıların rakibi Alanyaspor ise üst üste 3 galibiyetle çıkışa geçti.

    Rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşıp dış saha fobisine son vermeyi isteyen Akhisar, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü Standard Liege ile oynayacağı tarihinin ilk Avrupa deplasmanı öncesi moral depolamayı da hedefliyor. Ligde 4 maçtır forma giyemeyen Ukraynalı golcü Seleznyov'un cezasının bittiği, Lopes'in de iyileştiği yeşil-siyahlılarda dizinde sakatlık meydana gelen Serginho'nun yetişmesi zor. Teknik direktör Cihat Arslan'ın hücum hattında Galatasaray önünde harikalar yaratan Elvis Manu ve Seleznyov'u birlikte oynatmayı planladığı öğrenildi.

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