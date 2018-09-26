Cihat Arslan: "Göğsümüzdeki ay-yıldızı temsil edeceğiz"

Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a 2 yıl aradan sonra dönen teknik direktör Cihat Arslan, ligde başarı kovalarken ülkemizi temsil ettikleri UEFA Avrupa Ligi'nde de maçlara milli bilinçle çıkacaklarını söyledi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki ilk antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen Arslan, 2 yıl 25 gün önce bir Galatasaray maçının ardından ayrılıp yine Galatasaray maçı sonrası döndüğünü hatırlatarak, "Alışık olduğum, geçmişte futbolcu ve teknik direktör olarak görev yaptığım, evimde hissettiğim Akhisar'a döndüm. Hiç ayrılmamış gibiyim. Boşnak kökenliyim. Balkanların en önemli futbol figürlerinden Saffet Susic hocama, Krasnodar ve Galatasaray maçlarındaki muhteşem mücadele nedeniyle Cem Kavçak hocaya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Artık kendileri için çok çalışma zamanı olduğunu söyleyen Arslan, "Ben bıraktığımda bir Avrupa hayalimiz vardı. Ben yola çıkıp bu hayali dile getirmiştim ve bazı kesimler bunu yadırgamıştı. Akhisar ilçe takımı olarak bu hayali gerçekleştirdi ve o hayal bana nasip oldu. Üç kulvarda birden mücadele edeceğimiz zorlu bir süreç olacak. Lig olmazsa olmazımız. En önemli performansımızı ligde göstermeliyiz. Sonrasında da göğsümüzde ay-yıldız olduğu için, bu ülkeyi temsil ettiğimiz için UEFA Avrupa Ligi bize ayrı bir misyon yüklüyor. Bu 2 kulvar bizim açımızdan çok değerli" diye konuştu.

Kendi döneminde kadroda 8 yabancı bulunduğunu, Galatasaray'a transfer olan Ömer Bayram, Muğdat, Başakşehir'e giden Soner gibi genç oyuncularla yola çıktıklarını belirten Arslan, "Şimdi alternatifli bir kadro var. Kadrodaki kırılganlıkları gidereceğiz" dedi.



CEBİNDEN 350 BİN TL ÖDEYİP DÖNDÜ

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın yuvaya dönebilmek için 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğu Adanaspor'dan ayrılırken cebinden 350 bin TL ödediği ortaya çıktı. 2 ay önce göreve başlayıp yalnız maaş aldığı Adana temsilcisinden futbolcu gibi kendi bonservisini alarak Akhisar'a gelen Arslan, büyük fedakarlık yaptı. Cihat Arslan, ayrılık süreciyle ilgili detay vermeyip, "Adanaspor'da işler istediğimiz gibi gitmeyince benim istifam söz konusu oldu ama bir bedel ödeyerek serbest kaldım. Ben Akhisar'a gelebilmek için bedel ödedim" dedi.



Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda sol dizinden sakatlanan Serginho idmana katılmadı.