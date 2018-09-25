    25 Eylül 2018, Salı

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor’da Cihat Arslan imzayı attı

    Akhisarspor’da Cihat Arslan imzayı attı
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Safet Susic ile yollarını ayıran , 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlük görevine getirilen 'la resmi sözleşme imzaladı.

    Sabah saatlerinde Spor Toto 1'inci Lig'de görev yaptığı Adanaspor'dan ayrılan Arslan, Akhisar'da akşam başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetimle bir araya gelerek 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Daha önce 'da 2015-16 sezonu ve 2016-17'nin ilk haftalarında görev yapan Arslan, yeşil-siyahlı takımın başında çıktığı 47 müsabakada maç başı 1.43 puan ortalaması ile başarılı bir grafik çizmişti. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Recep Umut, Ülgen Durak yapacak.

    Akhisaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında takımın başında yer alan analiz antrenörü Cem Kavçak da daha önceki dönemde olduğu gibi yine Arslan'ın ekibinde yer alacak.

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