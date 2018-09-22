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    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisar'ın gözü Galatasaray'da

    Akhisarın gözü Galatasarayda
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 19.00'da Akhisar Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Akhisarspor, son 3 maçta 2 kez yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek kötü gidişi durdurmak istiyor.

    Ligde bu sezon 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgiyle son sıraya demir atan Akhisarspor, son şampiyon sarı-kırmızılıları geçen sezon yarı final rövanşında deplasmanda 2-0 mağlup etti. Galatasaray'ı eledikten sonra finalde Fenerbahçe'yi de geçerek tarihinde ilk kez kupaya uzanan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon başında Süper Kupa finalinde de seri penaltılarda geçtiği rakibine bir kez daha kupada şans tanımadı.

    Akhisarspor, Süper Lig'de ise Galatasaray'ı tarihte yalnız 1 kez mağlup etti. Galatasaray'la ligde oynadığı 12 maçın 11'ini kaybeden Akhisarspor, sadece 2013-14 sezonunda 6 Ekim 2013'te oynanan maçı 2-1 kazandı. Akhisar, rakibini mağlup ederse hem bu sezonki ilk lig galibiyetini alacak, hem de geçen sezon hizmete açılan yeni stadında ilk kez büyük bir rakibini yenmiş olacak. Akhisarspor, geçen sezon yeni evinde ligde Beşiktaş'a 3-0, Trabzonspor'a 3-1, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Ege temsilcisi, yeni stadında Galatasaray'a kupada da 2-1'le geçildi. Seleznyov'un cezası, Lopes'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Akhisar'ı görevden alınan teknik direktör Safet Susic yerine maça antrenör Cem Kavçak çıkaracak.

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