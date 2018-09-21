Tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi maçında evinde Rusya temsilcisi Krasnodar'a tek golle mağlup olan Akhisarspor, kaçırdığı fırsatlara yanıyor.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki maçta hem bu sezon Süper Lig'deki kötü performansıyla üzdüğü taraftarının gönlünü almayı hem de Avrupa'daki macerasına puanla başlamayı hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, ilk yarıda Seleznyov, ikinci yarıda Vrsajevic'le 2 topu direkten dönünce hedefine ulaşamadı. Avrupa'ya puansız başlayan Akhisarspor, 4 Ekim'de Belçika'da Standard Liege'e konuk olup 25 Ekim'de ise zorlu Sevilla deplasmanına çıkacak. Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan İspanyol ekibi Sevilla, ilk maçta Liege'i 5-1 yenerek iddiasını kanıtladı.



Akhisarspor'da Teknik Direktör Saffet Susic'in ligdeki kötü gidişle görevden alınması üzerine ilk Avrupa sınavına takımın dümeninde çıkan Cem Kavçak, "Kazanıp takım içindeki özgüveni arttırmak, motivasyon sağlamak istiyorduk. Ancak kazanamasak da saha içindeki istek, arzu, oyuncuların ekstra motive olmaları bizim için önemli. Hafta sonu ligde Galatasaray maçımız var. Artık ona en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Teknik direktör arayışını sürdüren Akhisar'da Kavçak, takımı Galatasaray maçına da kendisinin çıkaracağını söyleyip, "Sonra önümüzde süre olacak. Yönetimle oturup konuşuruz" dedi. Kavçak, maçta bekleneni veremeyen Seleznyov'un ligde cezalı olduğu için form düşüklüğü yaşadığını belirtti.

Genç çalıştırıcı, Akhisarlı olduğunu, kulüpte daha önce futbolcu olarak da görev yaptığını hatırlatarak, "Taraftarın beni maç sonrası tribüne çağırmasına çok duygulandım. Onurlu bir andı. Tüm Akigolara teşekkür ediyorum. Maç boyunca bizi çok iyi desteklediler. Gönül isterdi ki tamamen dolu tribünlere oynayalım. İnşallah bunu Galatasaray maçında yapacağız" şeklinde konuştu.



Akhisarspor'da yönetim, Süper Lig'de pazar günü iç sahada oynanacak Galatasaray maçının bilet fiyatlarını da açıkladı. Biletler kapalı tribün E-F-G-H bloklar 70, C-D-I-J bloklar 60, A-B-K-L bloklar ve maraton 50 TL, kale arkaları 30 ve misafir tribün 49 TL'den satışa çıktı.