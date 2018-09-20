    21 Eylül 2018, Cuma

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    UEFA Avrupa Ligi: Akhisarspor 0-1 Krasnodar | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

    Akhisarspor evinde mağlup
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz spor, J Grubu'ndaki ilk maçında evinde ağırladığı Rusya temsilcisi 'a 1-0 mağlup oldu.

    Akhisarspor - Krasnodar maçının dakika dakika özeti...

    9. dakikada Claesson'un ara pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Ari'nin müsait pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.

    15. dakikada atağında rakiplerinden tek tek sıyrılan Wanderson'un ceza yayının içinden yerden vuruşunda top kaleci Fatih'in ellerinde kaldı.

    22. dakikada spor kontratağında Güray'ın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası dışı sağ çaprazda Vrsajevic'in gelişine şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

    23. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topa Seleznyov, penaltı noktası yakınlarında kontrol ettikten sonra sert vurdu, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

    26. dakikada Krasnodar atağında Kabore'nin yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Claesson'un sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

    42. dakikada Güray'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Seleznyov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

    Akhisarspor ilk Avrupa maçına çıktı

    58. dakikada Josue'nin pasıyla topla buluşan Güray'ın ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.

    64. dakikada Akhisarspor'un sol kanattan kullandığı korner vuruşunda Krasnodar savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışı sağ çaprazda Vrsajevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

    85. dakikada Güray'ın sol kanatta yerden pasında ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinde topla buluşan Bilal'in bekletmeden sert vuruşunda kaleci Kritsyuk üzerine gelen topu tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

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