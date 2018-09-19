Akhisarda tarihi gün

Ziraat Türkiye Kupası'nı geçen sezon ilk kez kazanıp tarihinde ilk kez Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme hakkı elde eden Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek.

Akhisar tarihinin ilk Avrupa sınavı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak. Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Ville Nevalainen'in yöneceği maçın biletleri kapalı tribün E-F-G-H bloklar 60, C-D-I-J bloklar 50, A-B-K-L bloklar ile maraton tribün 40, kale arkaları 30, misafir takım tribünü ise 35 TL'den satışa çıkarılmıştı. Süper Lig'de Ankaragücü'ne mağlup olduktan sonra teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin yarınki karşılaşmaya Antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. Ligde cezası süren Seleznyov'un Avrupa'da kadroya döneceği Akhisar'da Lopes ise sakat.



Grubunda Krasnodar, müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan İspanyol devi Sevilla ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla ilk 2 mücadelesi verecek Akhisarspor, önümüzdeki iki maçta Liege ve Sevilla ile deplasmanda rakip olacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nin 5 yeni takımından biri olan Akhisarspor, ilk kez 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası olarak düzenlenen organizasyona katılacak 26'ncı Türk takımı ünvanını da alacak. Akhisar, Ege Bölgesi'ni ise 15 yıl sonra ilk kez Avrupa'da temsil edecek. Daha önce Göztepe ve Altay'ın boy gösterdiği Avrupa Kupalarına son olarak 2002-03 sezonunda Denizlispor katıldı. Yeşil-Siyahlı ekip, o sezon eleme usulü oynanan kupada Lorient, Sparta Prag ve Lyon'u eleyip büyük başarı elde ettikten sonra Porto'ya elenmişti. Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto, o yıl kupayı kazanan ekip oldu.



BİLAL İLE GÜRAY'IN BÜYÜK HEYECANI

Akhisarspor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-13 sezonundaki kadrosunda da yer alan Bilal Kısa ve Güray Vural, takımlarının ilk Avrupa maçında boy gösterip tarihe geçecek. Akhisarspor tarihinin sembol isimleri arasına giren ikiliden Bilal, Galatasaray ve Bursaspor maceralarının ardından geçen sezon devre arasında yuvaya dönüp Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı havaya kaldırdı. Güray ise Trabzonspor ve Kayserispor'da oynadıktan sonra bu sezon başında yeniden transfer olduğu Akhisar'da Süper Kupa sevinci yaşadı.