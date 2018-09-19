    20 Eylül 2018, Perşembe

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 26. Türk takımı

    Akhisarspor, Avrupa Ligindeki 26. Türk takımı
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanan , UEFA 'nde yer alacak 26. Türk temsilcisi olacak.

    Futbolda 1955 yılından itibaren Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenen ve 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009'dan itibaren de UEFA olarak gerçekleştiriliyor.

    Bu sezon Medipol Başakşehir'in eleme aşamasında veda ettiği organizasyonda , Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

    Bu ekiplerden Akhisarspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

    Yeşil-siyahlı takım, doğrudan gruplardan başlayacağı UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 26. Türk ekibi olacak.

    İlk olarak 1962-1963 sezonunda Altay'ın mücadele ettiği organizasyonda Fenerbahçe, 24. kez yer alacak. Beşiktaş'ın bu sezon 18. defa mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor da Türkiye'yi 18 kez temsil etti.

    - Türk takımlarından 514 karşılaşma

    Türk ekipleri, 514 maça çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde 202 galibiyet, 129 beraberlik ve 183 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 708 gol atan Türk temsilcileri, kalesinde 683 gol gördü.

    - En fazla galibiyet Beşiktaş'tan

    UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe 108'er maça çıkarken, siyah-beyazlı ekip 50 galibiyetle en fazla galibiyet alan ekip konumunda bulunuyor.

    - Türk takımlarının performansı

    Organizasyonda şimdiye kadar Türk ekiplerinin elde ettiği sonuçlar şöyle:

    TakımSezonOGBMAY
    Fenerbahçe24108462537145140
    Beşiktaş18108502236173128
    Trabzonspor1877312026106102
    Galatasaray167529242211998
    Gaziantepspor4166642113
    Medipol Başakşehir4142571119
    Bursaspor4124442017
    Eskişehirspor410136619
    Gençlerbirliği3146441711
    Adanaspor36114620
    Konyaspor212147618
    MKE Ankaragücü2630348
    Kayserispor2622297
    Kocaelispor2401307
    Osmanlıspor1148332312
    Denizlispor183231417
    Antalyaspor1430196
    Kardemir Karabükspor1412122
    Kayseri Erciyesspor14112411
    İstanbulspor1210144
    Altay1210156
    Malatyaspor1210123
    Orduspor1210126
    Boluspor1200204
    Sivasspor1200205
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