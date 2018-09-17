    19 Eylül 2018, Çarşamba

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor, Susiç'in sözleşmesini feshetti

    Akhisarspor, Susiçin sözleşmesini feshetti
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    , Teknik Direktör Safet Susiç'in sözleşme fesih belgelerini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ulaştırdı. Bunun neticesinde de ayrılık resmileşmiş oldu.

    , Teknik Direktör Safet Susiç'in sözleşmesini feshetti. TFF'ye ulaştırılan belgeler sonucu ayrılık resmileşti ve Manisa ekibi de yeni antrenörünü bulmak için çalışmalarına başladı. Susiç yönetimindeki Akhisarspor, Süper Lig'in ilk 5 haftasında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucu topladığı 2 puanla son sırada yer almıştı.
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