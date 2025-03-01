Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, Sipay Bodrum FK maçında korkutan anlar yaşandı.
Mavi Şimşekler'in kalecisi Vedat Karakuş, mücadelenin 38. dakikasında Sipay Bodrum FK oyuncusu Puşçaş'ın dizinin kafasına gelmesine sonucu sedyeyle kenara gelip ambulansla hastaneye götürüldü.
İŞTE O ANLAR:
Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, George Puşcaş ile yaşadığı pozisyonun ardından kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.#ADSvBDR pic.twitter.com/mZFQQbZW01— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2025