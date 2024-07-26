Adana Demirspor'da ikinci etap kamp çalışmaları başladı!
Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Süper Loto sonuçları! (25 Temmuz)
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