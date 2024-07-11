Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

Kırmızı-lacivertli ekip hazırlıkların ikinci etabını ise İtalya'da gerçekleştirecek.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor. 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek olan mavi-lacivertli ekip, sezon hazırlıklarının ikinci etabını ise 23 Temmuz'da İtalya'da gerçekleştirecek.

Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Napoli ve Bari ile hazırlık maçı yapacak olan güney temsilcisi, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayarak Adana'ya dönecek.

Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonundaki önemli maçları

4. hafta Adana Demirspor - Galatasaray

13. hafta Trabzonspor - Adana Demirspor

16. hafta Adana Demirspor - Beşiktaş