Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, Galatasaray maçında yaşanan olayların ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HALE..."

Durak yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla." sözlerine yer verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı. Morata penaltı golüyle sarı kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak 32. dakikada takımı sahadan çekti.