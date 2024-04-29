Yukatel Adana Demirspor'da İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Yukatel Adana Demirspor, yaptığı antremanla maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2024- 15:13