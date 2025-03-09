Reeder Samsunspor-Adana Demirspor maçı CANLI (Reeder Samsunspor-Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Reeder Samsunspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2025- 15:54