Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen yıldız golcü Mario Balotelli, İtalya'nın Brescia kentinde trafik kazası geçirdi.

Ağır hasar alan araçtan çıkarılan ve ambulansla hastaneye götürülen Mario Balotelli'nin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Bunun yanı sırra İtalyan basınında yer alan haberlerde Balotelli'nin alkol testine girmeyi reddettiği aktarıldı.

Tecrübeli futbolcunun aracından ambulansa doğru giderken sendelediği gözlemlendi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Adana Demirspor, İtalyan yıldızın son durumunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.