Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

Akdeniz ekibi Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Adana Demirspor'dan resmi açıklama beklenirken gözler yerine gelecek isme çevrildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra kısa süreliğinde takımın başına geçen ve daha sonra istifa eden Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor'un başına geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta 6 maçta görev alan Burak Yılmaz, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.