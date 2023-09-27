Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Mavi Şimşekler'de Younes Belhanda sakatlandı ve maçı yarıda bıraktı. Yıldız oyuncu hastaneye götürüldü. Teknik direktör Patrick Kluivert, tecrübeli futbolcunun son durumunu paylaştı.

İŞTE KLUIVERT'İN SÖZLERİ:

Yedek kulübesindeki futbolcularım da kaliteli olduğu için maç öncesi rahattım. Sahada plana sadık kalmamız beni çok mutlu etti. Sadece plana sadık kalmak da değil, verilen mücadele de beni memnun etti.

Belhanda şu an hastanede. Bu gece tedbir amaçlı hastanede kalacak. Niang'la çarpıştıktan sonra ilk yarıyı bitirdi ama ikinci yarıya başlarken görme kaybı yaşadığı için oyundan çıktı.

Biz futbolculara herkesin hazır olması gerektiğini söylüyoruz. Bizim takımda denge çok yüksek. Herkes katkı sağlıyor. Bu da takıma yansıyor.

Belki farklı bir 11 ile sahaya çıkıyorduk ama yedek kulübemizde de iyi oyuncularımız vardı. Bir hocanın en büyük mutluluğu oyuncularının planına sadık kalmasıdır. Ekstra da mücadele olunca gönül rahatlığıyla maçı kazandık.