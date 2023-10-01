Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş galibiyetinden sonra tekrar 4 gollü bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Takımının, konuştukları her şeyi sahaya yansıttığını ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:

"Sadece ilk 11'de oynayan futbolcular değil yedek kulübesinden giren futbolcular da ilk 11'de oynayan futbolcuların mücadelelerini sonuna kadar desteklediler. Bu da beni çok sevindiriyor. Girdiklerinde de sanki ilk 11'de başlamışlar gibilerdi. Bu da çok güzel bir görüntüydü. Ama tabii ki de ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu şekilde bu pozitiflikle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Akabinde de her zaman yere basarak devam etmemiz gerekiyor."

Kluivert, maçta 2 gol atan Balotelli'nin hemen 0'dan 100'e çıkmasını beklemediklerini belirterek, Niang ile Balotelli gibi iki forvete sahip olmanın çok güzel olduğunu bildirdi.