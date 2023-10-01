Adana Demirspor 4-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Balotelli (2), Belhanda ve Tayfun kaydetti.
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.10.2023- 20:52 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023- 21:00
Ev sahibi takımın gollerini Balotelli (2), Belhanda ve Tayfun kaydetti.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 14 yaptı.
Alanyaspor ise 7 puanda kaldı.
Süper Lig'de 8. haftada Adana Demirspor evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Alanyaspor ise Karagümrük'ü evinde ağırlayacak.