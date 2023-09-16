Daha önce gösterdiği performansla Süper Lig'de iz bırakan Mario Balotelli, İsviçre'nin Sion ekibine transfer olmuştu. Adana Demirspor, yıldız golcü ile kısa bir dönemin ardından tekrar anlaştı ve İtalyan oyuncu Türkiye'ye geri döndü. İşte transferin perde arkası.

Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Avrupa kupalarında yeniden mücadele etmek için iddialı bir kadro kuran Mavi Şimşekler, eski forveti Mario Balotelli'yi yeniden renklerine bağladı.

CHERIF NDIAYE, KIZILYILDIZ'A GİTTİ

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, play-off turunda Genk'e elendi ve organizasyona veda etti. Mavi Şimşekler'de Avrupa'ya veda sonrası Cherif Ndiaye ile yollar ayrıldı. Senegalli santrfor, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile sözleşme imzaladı.

BALOTELLI GERİ DÖNDÜ

Cherif Ndiaye'nin ayrılığının ardından forvet arayışları başlayan Adana Demirspor, eski golcüsü Mario Balotelli'yi kadrosuna dahil etti. Mavi Şimşekler, İtalyan santrforla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Milliyet'in haberine göre Mario Balotelli, İsviçre 2. Lig ekibi Sion ile olan sözleşmesini sabah saatlerinde karşılıklı anlaşma sonucunda feshetti. İtalyan santrfor bu hamlesiyle bonservisini eline aldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sabah saatlerinde Frankfurt'tayken, Mario Balotelli ile avukatı Roma'da evrak işlemlerini tamamladı. Murat Sancak ve Mario Balotelli arasındaki görüşmenin ardından İtalyan santrfor ile avukatı, özel uçak ayarladı ve Frankfurt'a gitti.

Frankfurt'ta buluşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Mario Balotelli arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı ve transfer resmiyet kazandı. İkilinin özel uçakla birlikte Adana'ya geçeceği öğrenildi.

Öte yandan Adana Demirspor'un Premier Lig'den ayrılması beklenen bir stoperin transferini daha bitirmeye hazırlandığı belirtildi.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Profesyonel futbol kariyerine İtalya'da başlayan Mario Balotelli, Lumezzane altyapısında yetişti. Genç yaşta Inter'in dikkatini çeken yıldız futbolcu, 2010-2011 sezonu başında 29 milyon 500 bin euro karşılığında Manchester City'e imza attı. Manchester City'de beklenen etkiyi gösteremeyen yıldız oyuncu, 2012-2013 sezonu devre arasında 20 milyon euro karşılığında Milan'a imza attı ve İtalya'ya geri döndü.

İtalya'da yeniden kendini bulan Mario Balotelli, 2014-2015 sezonu başında 20 milyon euro bedelle Liverpool'un yolunu tuttu. Premier Lig devinde bekleneni gösteremeyen İtalyan yıldız, 2015-2016 sezonunda kiralık olarak Milan'a geri döndü. Liverpool'da bir kez daha bekleneni veremeyen Mario Balotelli, 2016-2017 sezonu başında bedelsiz olarak Nice'in yolunu tuttu. Nice'in ardından Marsilya, Brescia ve Monza formaları giyen başarılı oyuncu, 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor ile anlaşma sağladı.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'da gösterdiği performansla hayran bıraktı. İtalyan santrfor, Mavi Şimşekler'de 35 resmi maçta oynama fırsatı yakaladı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 19 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. İtalyan yıldız aynı süreçte takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.

Tecrübeli santrfor, 2022-2023 sezonunda 2 milyon 620 bin euro karşılığında İsviçre ekibi Sion'un yolunu tuttu. İsviçre ekibinde oldukça kötü bir sezon geçiren Mario Balotelli, sık sık taraftarların tepkisiyle karşılaştı. İtalyan oyuncunun takımı sezon sonunda küme düştü.

Mario Balotelli'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro. İtalya Milli Takımı'nda 36 maça çıkan Mario Balotelli, 14 gol sevinci yaşadı.